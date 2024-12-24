Суд вынес приговор завербованному СБУ россиянину за подрыв на ж/д дороге в Крыму

Обвиняемого в подрывах на железных дорогах Крыму Павла Левченко приговорили к реальному сроку: первые года он проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима. Об этом сообщает канал Южного окружного военного суда в Telegram.

Было установлено, что Павел Левченко совершил теракты в 2023 году на железнодорожных линиях в Крыму. Он разместил на рельсах самодельные бомбы на нескольких участках, а также пытался уничтожить склад с топливом в Симферополе. Действовал крымчанин по заданию Службы безопасности Украины. Ущерб от подрыва ж/д путей оценили в 850 тысяч рублей.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил диверсанта к 22 годам лишения свободы. Первые пять лет он будет отвечать за содеянное в тюрьме, а весь остальной срок проведет в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере миллиона рублей.

В настоящее время приговор суда не вступил в законную силу. Левченко и его адвокаты могут обжаловать решение.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ РФ предотвратили теракт на ж/д-мосту в Севастополе.