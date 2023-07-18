Полицейский в Москве случайно ранил из автомата своего коллегу

Об этом сообщили правоохранительные органы, и их слова привело ТАСС. ЧП случилось во время дежурства. Один из сотрудников полиции случайно произвел выстрел из автомата, пуля попала его напарнику в живот.

«Один из полицейских по неосторожности выстрелил в коллегу. Пострадавший госпитализирован», - передали слова силовиков журналисты.

Жизнь пострадавшего вне опасности, он получил всего лишь легкое ранение. Виновный в инциденте отстранен от службы, в его отношении ведется проверка.