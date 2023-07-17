Полицейского начальника во Владивостоке осудили за халатность, которая привела к смерти ребенка

На балансе УМВД находилось заброшенное здание, которое потихоньку разрушалось. На его территорию пробрались подростки, и один из них погиб.

Строение, которое расположено на улице Зои Космодемьянской, было передано в оперативное управление городского УМВД еще с 2005 года. Соответствующие органы неоднократно указывали, что данное здание необходимо законсервировать, а также принять меры по недопущению в него посторонних людей. Начальник тылового обеспечения из этого управления так и не удосужился заняться данным вопросом, хотя это входило в его обязанности. В итоге в июне прошлого года произошло ЧП со смертельным исходом.

«В здание проникли не менее пяти несовершеннолетних и одна из плит перекрытий упала на подростка», - заявили в прокуратуре Приморья.

Об этом сообщило ТАСС. В итоге 15-летний подросток погиб. А главе отдела тылового обеспечения за халатность дали два года условно. Вдобавок к этому, он обязан выплатить 1 миллион рублей родителям мальчика в качестве моральной компенсации.