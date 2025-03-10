Полиции удалось поймать убийц главаря ОПГ «Ташкентские» спустя 16 лет

Правоохранительные органы задержали киллеров, подозреваемых в убийстве главы организованной преступной группы (ОПГ) «Ташкентские» Сергея Нестерука, спустя 16 лет. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Банда действовала на территории Псковской области в 2000-х годах.

Нестерук, также известный по прозвищу Ташкент, стал жертвой засады в апреле 2009 года. Он возвращался в Москву из Латвии по трассе «Балтия» в Тверской области после похорон Славы Питерского — члена другой мощной ОПГ «Великолукская». «Мерседес» Нестерука был обстрелян из автоматов АК-47 и АКС-74. Криминальный авторитет и его охранник не выжили.

После совершения преступления киллерам удалось скрыться и длительное время оставаться на легальном поприще.

По информации SHOT, двое предполагаемых исполнителей были арестованы в Пскове, а третьего задержали в Санкт-Петербурге. Установлено, что ответственность за убийство Нестерука несут члены конкурирующей петербургской ОПГ «Великолукская», которые, по одной из версий, расправились с ним из-за споров о сферах влияния.

Всего были задержаны три человека — 50-летний ранее судимый за разбойное нападение гражданин РФ, а также 42-летний и 46-летний мужчины, не имеющие судимостей. Всех их уже доставили в Тверской суд и поместили под стражу по обвинению в убийстве двух и более лиц. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Кикбоксер и бизнесмен Сергей Нестерук в 1990-х годах основал и возглавил группировку «Ташкентские» в Великих Луках, в которую входили в основном крепкие спортсмены. Бандиты крышевали бизнес и жестоко расправлялись с теми, кто отказывался выплачивать «комиссии».

Среди преступлений группировки — поджоги недвижимости и автомобилей. Позже бандиты стали более агрессивными и начали захватывать градообразующие предприятия.

В 90-е годы и в начале 2000-х Великие Луки считались одним из наиболее криминальных городов России, где действовали «ташкентские» и «великолукские» банды. Первые в основном терроризировали Псковскую область, а вторые распространили свое влияние на Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что суд в Липецке рассмотрит дело об условно-досрочном освобождении (УДО) киллера Алексея Шерстобитова (Леши Солдата).