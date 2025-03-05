Известному киллеру России одобрили УДО: Леша Солдат ждет решения суда

Администрация исправительной колонии одобрила ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Алексея Шерстобитова, известного в криминальных кругах как Леша Солдат, одного из самых знаменитых киллеров России, сообщил телеграм-канал Mash.

Окончательное решение теперь за судом. Однако сам Шерстобитов не питает особых надежд на положительный исход и выразил желание отправиться в зону СВО.

По данным канала, руководство ИК-2 считает, что Шерстобитов продемонстрировал исправление и готов к освобождению. Соответствующее прошение направлено в суд Липецка, который в течение двух месяцев должен вынести свой вердикт.

Леша Солдат утверждает о своей готовности участвовать в СВО, в отличие от его прежней позиции, когда он подстрекал сокамерников. Хотя контракта с Министерством обороны пока нет, желание отправиться на фронт он выражает.

На счету киллера, работавшего на медведковскую и ореховскую ОПГ, числится 12 доказанных убийств и покушений. Его освобождение было запланировано на 2029 год.

Недавно сообщалось, что его перевели из колонии строгого режима №6 в колонию №2 с более мягкими условиями содержания. При этом в УФСИН Липецка опровергли эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее сообщалось, что прошение актера Ефремова об УДО рассмотрят 24 марта в суде.