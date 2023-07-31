Полиция Амурской области задержала сбежавшего из СИЗО заключенного

Тот умудрился совершить побег вчера днем через окно, предназначенное для передачи посылок. Он не задержался на свободе.

22-летний мужчина, который находился в следственном изоляторе № 1 Благовещенска, был уже осужден за кражу. Сразу после побега полицейские и сотрудники федеральной службы исполнения наказаний развили кипучую деятельность по поиску беглеца. Их усилия увенчались успехом.

«В кратчайшие сроки задержали осужденного, совершившего побег», заявила Ирина Волк, официальный представитель российского министерства внутренних дел.

Ее слова привело ТАСС. Сбежавшего мужчину взяли на берегу реки Бурхановка. Теперь уже судимому гражданину грозит еще до 4 лет лишения свободы дополнительно за побег.