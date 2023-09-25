Полиция Еревана продолжила массовые задержания протестующих

С самого раннего утра люди, выражающие протест против нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна, стали совершать попытки блокировать движение на улицах в центре города. Например, они попытались заблокировать перекресток Туманян-Сарьян.

Полиция для начала попыталась предупредить манифестантов о незаконности их действий. Когда те не подчинились требованиям расчистить свободное пространство, в дело вступили спецназ полиции, так называемые красные береты. Об этом рассказал корреспондент ТАСС. В этом месте было задержано как минимум десять протестующих. Акции протеста в то же самое время идут в других местах Еревана.