Полиция Хакассии задержала подозреваемого по делу об убийстве тридцатилетней давности

В 1992 году в Абакане была убита женщина. Ее смерть до сих пор окутана тайной, и виновный в ней не найден.

Правоохранители взялись за повторное исследование всех обстоятельств дела. После изучения всех фактов и улик следствие заподозрило в совершении преступления бывшего сожителя покойной. Мужчине сейчас 56 лет, он по-прежнему проживает в Абакане. Он был взят под стражу, в его отношении проводятся следственные действия.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление управления следственного комитета по Красноярскому краю. По мнению следствия, именно бывший любовник погибшей стал преступником. Он пришел к ней домой посреди ночи в феврале 1992 года, и задушил ее шнуром от магнитофона и поясом от халата. После этого злоумышленник вынес из дома ценные вещи: крупную сумму в рублях и валюте, драгоценности, золотые часы и даже одежду.