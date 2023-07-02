Полиция Хорватии задержала мужчину, расстрелявшего соседей из автомата

После стрельбы правоохранители начали розыск стрелявшего. Они подняли в воздух квадрокоптеры с камерами ночного видения. Они сумели добиться успеха, поскольку нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 60-летний местный житель, у которого имеются проблемы с психикой. В частности, он утверждал перед своими соседями, что его травят на протяжении месяцев.

Об этом сообщили РИА Новости. Хорватские власти заявили, что по итогам инцидента полностью сгорели автомобиль и два здания. Еще одна машина и частный дом получили повреждения. Двоим местным жителям пришлось оказывать медпомощь, поскольку они получили травмы в то время, когда спасались бегством.