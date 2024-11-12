Полиция Италии изъяла более 2100 поддельных произведений искусства на сумму свыше €200 млн

Итальянские правоохранительные органы разоблачили сеть, занимающуюся подделкой произведений искусства. В результате операции было конфисковано более 2100 фальшивых предметов современного искусства. Об этом сообщил сайт полиции города Пиза.

Международная операция стартовала в марте прошлого года, после того как прокуратура Пизы начала расследование из-за обнаружения около 200 подделок в коллекции одного бизнесмена.

Фальшивые произведения были найдены в мастерских, расположенных в Италии, Испании, Франции и Бельгии. Если бы они были проданы, предполагаемые виновники могли бы заработать свыше 200 млн евро. В рамках этого дела под следствием оказались 38 человек.

Среди изъятых фальшивок оказались работы знаменитых художников, таких как Клод Моне, Винсент ван Гог, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Марк Шагал, Энди Уорхол, Бэнкси и других известных мастеров.

Ранее сообщалось, что подделку картины художника Мартироса Сарьяна продали коллекционеру за $18 тыс.