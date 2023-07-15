Полиция Казани задержала десятки футбольных фанатов за порчу имущества в электричке

В полицию поступил звонок, что пассажиры одной из электричек, следующих в Казань, массово нарушают общественный порядок. Они повреждают имущество, жгут фаеры и так далее. Правоохранители прибыли на вокзал к моменту прибытия поезда и задержали нарушителей. Всего в отдел было доставлено 35 человек, которые оказались футбольными фанатами. Они ехали в Казань, чтобы поприсутствовать на матче.

В отношении 28 задержанных были составлены протоколы об административном нарушении в виде мелкого хулиганства. Вдобавок к этому было возбуждено и уголовное дело по статье «Хулиганство».