Полиция Кисловодска ищет поджигателя стелы с названием города

В Ставропольском крае ведется поиск мужчины, который поджег надпись «КислоVодск» на въезде в город. Огнем уничтожена буква V, которая была украшена триколором и георгиевской ленточкой. Об этом сообщило РИА Новости.

ЧП на въезде в Кисловодск произошло рано утром воскресенья, 11 мая.

«Неустановленное лицо, используя емкость с горючей жидкостью, совершило поджог одной из букв на стеле при въезде в Кисловодск. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело», — указали изданию в прокуратуре Ставропольского края.

Буква V была украшена как георгиевской ленточкой, так и цветами российского флага. На ее месте уже установлена временная конструкция. В самое ближайшее время планируется изготовить и поставить новую букву.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области женщина исполнила танец в одном нижнем белье рядом с мемориальным комплексом. Ранее она уже привлекалась к ответственности за подобное поведение, ее штрафовали на круглую сумму. Женщина не сделала необходимых выводов из произошедшего, упрямую гражданку препроводили в правоохранительные органы для проведения следственных действий.