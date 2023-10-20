Полиция Красноярска ведет поиск медведя на городском кладбище

Хищник забрел на территорию погоста, об этом правоохранителям сообщил очевидец данного происшествия.

Мужчина проезжал на машине мимо Бадалыкского кладбища и заметил, как на его территорию проник медведь. Он немедленно позвонил полицейским и рассказал об увиденном. К месту происшествия были незамедлительно направлены несколько нарядов патрульно-постовой службы.

«В Красноярске полицейские ведут поиск медведя на территории городского кладбища», – заявил по этому поводу региональный главк МВД.

Об этом рассказали РИА Новости. К поискам также привлечены специалисты Охотнадзора. Уже есть данные, что медведь является подростком. Это означает, что поблизости может находиться еще и медведица.