Полиция на Сахалине ищет автохама, который сбежал после ДТП с припаркованной иномаркой

Госавтоинспекция Южно-Сахалинска объявила розыск водителя, который в начале января совершил наезд на припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в областном центре в период с 18:00 9 января до 07:30 10 января.

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле в районе дома № 28 по улице Горького столкнулся с припаркованной Toyota Belta, после чего покинул место ДТП. Правоохранители обращаются ко всем, кто стал свидетелем происшествия или обладает какой-либо информацией о случившемся, с просьбой сообщить в ГИБДД.