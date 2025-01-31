В Тюменской области цыгане похитили семиклассницу

В Тюменской области была похищена семиклассница. Ребенка затянули в автомобиль и увезли. Существует подозрение, что девочку собираются выдать замуж против ее воли. Об этом стало известно из телеграм-канала SHOT.

Согласно информации канала, накануне взрослый мужчина и молодой человек поджидали 13-летнюю Сашу М. у школы в селе Княжево. Девочку запихнули в серую Kia Rio и увезли в неизвестном направлении.

Свидетели сразу сообщили директору учебного заведения, которая вызвала полицию. По словам очевидцев, машина находилась у школы с 8:00 до 14:00.

Подруги Саши рассказали, что она недавно познакомилась с каким-то парнем в социальных сетях и вскоре начала жаловаться на его преследование. Девочка плакала от страха и просила подруг проводить ее домой после занятий.

Мама девочки подтвердила, что знала о переписках дочери с незнакомым молодым человеком. По предварительным данным, похитители являются членами цыганской диаспоры и намеревались насильно выдать девочку замуж. Саша проживает в комфортных условиях, в полной семье. Полиция активно занимается ее поисками.

Ранее сообщалось, что в Уфе арестовали мужчину за попытку доведения школьницы до самоубийства.