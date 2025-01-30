В Уфе арестовали мужчину за попытку доведения школьницы до самоубийства

20-летний житель Новгородской области познакомился в одной из компьютерных игр в интернете с 16-летней школьницей из Уфы. После общения с ней он стал испытывать к девушке личную неприязнь.

Решив ей отомстить, молодой человек с апреля по ноябрь 2024 года направлял ей сообщения в мессенджерах с угрозами расправы, распространял о ней ложную информацию, унижал человеческое достоинство и призывал к самоубийству.

Парень создал в соцсетях аккаунт, где размещал посты от имени школьницы о якобы совершаемых ею издевательствах над животными, рассылал от имени ее родственников сообщения интимного характера и с угрозами расправы знакомым и одногруппникам потерпевшей.

Также он от имени девочки звонил в школы и сообщал о якобы минировании зданий, в результате в отношении школьницы проводились соответствующие проверки, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Злоумышленника задержали в Новгородской области у себя дома. Он во всем сознался. Суд в Уфе заключил молодого человека под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

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