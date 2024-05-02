Полиция начала проверку после того, как подростки убили котенка в Подмосковье
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Полиция начала проверку после того, как подростки убили котенка в Подмосковье. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой несовершеннолетние убивают котенка. Публикацию выявили сотрудники полиции в Лотошино.
Правоохранители установят все обстоятельства случившегося. Будут установлены личности несовершеннолетних. Их действиям дадут правовую оценку.