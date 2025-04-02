Полиция начала проверку после взрыва петарды в Истре, из-за которого пострадали школьники

В одной из школ Истры в Московской области девять детей получили травмы в результате взрыва петарды, сообщил телеграм-канал «112». Инцидент произошел прямо в классе учебного заведения.

По информации источника, двух пострадавших детей осмотрел школьный врач. Другие дети ожидали прибытия скорой помощи.

Одну из учениц, 11-летнюю девочку, госпитализировали с отравлением парами и газами. Сейчас она находится под наблюдением медицинских работников.

По информации телеграм-канала SHOT, петарду в школу принес и взорвал один из школьников. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Аналогичный инцидент недавно произошел в Березниках Пермского края, где 13 школьников пострадали из-за распыления перцового баллончика. Из-за этого происшествия занятия в школе были прерваны и более 400 учеников отправились домой.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае школьник ударил одноклассницу в глаз ручкой. Следственный комитет России (СКР) организовал проверку.