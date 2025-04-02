В Приморье школьник ударил одноклассницу в глаз ручкой

В селе Веденка, находящемся в Приморском крае, в результате конфликта между школьниками один мальчик ударил одноклассницу ручкой в глаз. Сотрудники регионального Следственного комитета начали расследование данного инцидента.

Информацию об этом происшествии также репортируют несколько местных СМИ и телеграм-каналов. В результате конфликта девочка получила серьезное повреждение глаза.

На основании факта причинения тяжкого вреда здоровью (пункт «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводится следствие.

Ранее сообщалось, что в Надыме под суд попали двое подростков, пошутивших о теракте.