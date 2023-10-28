Полиция нашла тело подозреваемого в массовом расстреле в штате Мэн

Характер ран говорит о том, что стрелок из Льюистона покончил с собой.

Об этом заявил телеканал ABC News. По его сообщению, непрерывные поиски правоохранителей увенчались успехом.

«Власти обнаружили тело Роберта Карда, подозреваемого в стрельбе в штате Мэн, мертвым», - указали журналисты.

По предварительным данным, характер ранений на теле говорит о том, что подозреваемый Роберт Кард сам свел счеты с жизнью. Ранее он устроил стрельбу сразу в трех районах Льюистона, убив при этом 18 человек. Еще 13 людям он нанес ранения. Причиной преступления, скорее всего, стали проблемы с психикой.