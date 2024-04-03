Полиция Норвегии заявила о поступившей угрозе взорвать национальный парламент

Сегодня, 3 апреля, норвежская полиция усилила охрану парламента. Это произошло после того, как правоохранители получили предупреждение об угрозе взрыва здания. Об этом сообщило агентство Reuters.

После того, как парламентарии узнали о поступившей угрозе, они не стали отменять либо даже прерывать свое заседание. Все меры по усилению безопасности вылились в увеличении числа полицейских вокруг.

«Парламент Норвегии получил в среду угрозу о взрыве, и полиция усилила охрану рядом со зданием», - заявили по этому поводу представители полиции Осло.

Ранее украинские власти рассказали, куда были направлены полмиллиарда евро, полученных от Норвегии. По их утверждению, все они пошли на самые важные социальные и гуманитарные нужды: выплату пенсий и зарплат госслужащим из сферы образования и здравоохранения.