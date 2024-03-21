На Украине рассказали, куда потратили 500 миллионов евро из Норвегии

На Украине рассказали, куда были потрачены свыше 500 миллионов евро, которые поступили из Норвегии с 2022 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинский кабинет министров.

Сообщается, что деньги тратились на восполнение той части бюджета государства, которая расходовалась на самые важные социальные и гуманитарные нужды. Речь о выплате пенсий, зарплат трудящимся в секторах образования и здравоохранения, а также соцзащите и гуманитарной поддержке. Власти Украины не единожды заявляли, что без поддержки Запада страна погрузится в экономический кризис. Согласно анализу, в этом году бюджет Украины будет дефицитным на 43,9 миллиардов долларов.

Ранее мы писали о нежелании Финляндии отказываться от российского никеля. Местный министр экономики Вилле Рюдман считает, что если запрет на импорт металла введут, европейским странам будет нанесен серьезный урон.