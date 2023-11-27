Полиция Новосибирска задержала двух местных жителей за поджог оборудования на железной дороге

Двое молодых людей откликнулись на предложение заработать 20 тысяч рублей и подожгли релейный шкаф на перегоне между двумя станциями.

Диверсия была совершена в промежутке между станциями Чемской и Клещиха. Поджигатели клюнули на деньги, которые им предложили в одном из мессенджеров.

«Жители города Новосибирска в возрасте 17 и 20 лет откликнулись на предложение заработать 20 тысяч рублей за осуществление поджога», - заявили представители сибирской транспортной полиции в официальном микроблоге.

Оба злоумышленника взяты под стражу. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия».