Полиция Подмосковья установила участника конфликта на спортплощадке в Балашихе
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Подмосковные сотрудники полиции установили участника конфликта, который произошел на одной из спортивных площадок Балашихи. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
Ранее на спортплощадке в микрорайоне Павлино мужчина, используя ненормативную лексику, выгнал с территории несовершеннолетних.
Мужчину установили и задержали. Им оказался местный житель в возрасте тридцати пяти лет. На него завели административное дело о мелком хулиганстве.