Полиция Подмосковья установила участника конфликта на спортплощадке в Балашихе

Подмосковные сотрудники полиции установили участника конфликта, который произошел на одной из спортивных площадок Балашихи. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Ранее на спортплощадке в микрорайоне Павлино мужчина, используя ненормативную лексику, выгнал с территории несовершеннолетних.

Мужчину установили и задержали. Им оказался местный житель в возрасте тридцати пяти лет. На него завели административное дело о мелком хулиганстве.