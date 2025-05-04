Полиция предотвратила теракт на концерте Леди Гаги в Бразилии

Бразильские стражи порядка не допустили террористического акта на выступлении певицы Леди Гаги, на котором присутствовало более двух миллионов зрителей. Об этом стало известно из публикации местных правоохранительных органов в социальной сети X.

В ведомстве сообщили, что злоумышленники вербовали людей для осуществления теракта с применением самодельного взрывного устройства.

Человек, ответственный за составление плана теракта, был взят под стражу. Кроме того, был задержан подросток, которого завербовали.

Другие детали произошедшего инцидента сейчас уточняются.

Ранее в Ханты-Мансийске задержали трех агентов украинских спецслужб. Их деятельность привела к взрыву в жилом здании в Ханты-Мансийске 12 апреля, вызвавшему пожар.