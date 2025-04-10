Полиция предупредила о новой схеме обмана подростков мошенниками

Мошенники разработали новую преступную схему, рассчитанную на подростков. Они предлагают им купить брендовые вещи на сайте Poizon. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. Правоохранители подготовили карточки, в которых описываются мошеннические схемы, рассчитанные на несовершеннолетних. Одна из них проводится в мессенджере Telegram. Туда приходит сообщение с предложением сделать выгодную покупку на китайском маркетплейсе Poizon.

«Подростку обещают выкуп брендовой одежды по низкой цене. Деньги переводятся мошенникам на карту, товар не приходит», — указали правоохранители.

После этого жертве приходит новое уведомление с предложением оплатить пошлину, которая необходимо для оплаты таможенной пошлины за посылку. Обманутый человек снова платит, но ничего не получает взамен.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержаны двое мошенников, которые работали на преступную группу. Молодые парни в возрасте 19 и 24 лет, приехавшие в столицу из Иркутска, обналичивали деньги, выведенные сообщниками с чужих карт.