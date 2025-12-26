Полиция Приморского края объявила в розыск мужчину, напавшего с кулаками на девушек

На обнародованных кадрах отчетливо видно, как гражданин в ярости набрасывается на двух женщин и начинает наносить им удары кулаками. Испуганные девушки пытаются спастись, прячась за припаркованными автомобилями, однако агрессор преследует их и продолжает избиение. Сотрудники полиции Приморского края оперативно отреагировали на публикацию и начали служебную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Личность нападавшего пока не установлена, в связи с чем он объявлен в федеральный розыск. Правоохранительные органы изучают видеоматериалы, опрашивают возможных свидетелей и проводят комплекс мероприятий, направленных на скорейшее задержание подозреваемого. Мотивы нападения пока остаются неясными.