Полиция проверила информацию о размещении нелегальных мигрантов в хостеле Подмосковья

Сотрудники полиции проверили информацию о том, что в одном из хостелов Подмосковья проживают нелегальные мигранты. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Информация о нарушении появилась в сети в начале месяца. Сообщалось что в Пушкино в недостроенном детском саду обустроили хостел для проживания иностранцев, пребывающих в РФ нелегально.

В ходе проверки в здании были обнаружены два десятка мигрантов. Десять из них находились в Подмосковье с нарушением режима пребывания на территории России. Их обязали покинуть пределы страны.

Еще одиннадцать иностранцев проживали в хостеле без постановки на миграционный учет. Их оштрафовали.

Сейчас устанавливаются лица, ответственные за размещение мигрантов в здании.