Полиция проверяет информацию о заложенной бомбе в посольстве РФ в Бразилии

Бразильские полицейские в настоящее время принимают все необходимые меры безопасности в связи с появившейся информации об угрозе взрыва в здании посольства РФ в столице страны Бразилиа, пишет местная газета Correo Brasiliense.

Отмечается, что, помимо правоохранителей, к комплексу российской дипмиссии выехали пожарные подразделения.

«Военная полиция федерального округа направила специализированные команды, чтобы оценить угрозу возможно заложенной бомбы в посольстве РФ в Бразилиа», — приводится в публикации издания.

По предварительной информации, в посольство России поступил звонок от анонима, предупредившего заложенном взрывном устройстве. В настоящее время специалисты проверяют здание на предмет наличия взрывчатых веществ. Информации об эвакуации дипработников и персонала посольства не приводится.