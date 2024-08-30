Полиция проводит проверку после драки подростков в Мытищах

Правоохранительные органы начали проверку после драки подростков в Мытищах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Драка с участием детей произошла возле дома на Олимпийском проспекте и попала на видео. Соответствующая запись была опубликована в одном из сообществ в соцсетях.

По данному факту проводятся разбирательства. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев случившегося и устанавливают участников потасовки.