Полиция разыскивает иностранцев, устроивших потасовку в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте произошла массовая драка с участием мигрантов. По информации портала 78.ru, иностранцы использовали в качестве оружия элементы уличных ограждений и стеклянные бутылки.

Отмечается, что конфликт произошел в вечернее время. При приближении полицейских участники потасовки быстро разбежались. В результате инцидента один человек получил травмы и был доставлен в Мариинскую больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители начали работу по установлению личностей всех участников драки. Проводится проверка по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске курьер-мигрант сбил пенсионерку и не помог ей. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения. У пострадавшей диагностировали множественные переломы челюсти.