В Новосибирске курьер-мигрант сбил пенсионерку и не помог ей

В Новосибирске курьер, являющийся мигрантом, совершил наезд на пожилую женщину, шедшую по пешеходной зоне, и избежал ответственности. Инцидент, произошедший в российском городе, зафиксировали на камеру, и видеозапись обнародовали в телеграм-канале «Многонационал».

На кадрах видно, как пожилая женщина неспешно идет по тротуару. Неожиданно ее сбивает курьер, двигавшийся на большой скорости. Женщина падает на землю.

По информации, предоставленной родственником пострадавшей, у нее диагностирован множественный перелом челюсти и сломан нос. Как сообщает «Многонационал», жительнице Новосибирска потребуется дорогостоящее хирургическое вмешательство.

Отмечается, что курьер не предпринял никаких действий для оказания помощи пострадавшей, в том числе не вызвал скорую медицинскую помощь. Правоохранительные органы отказались от возбуждения уголовного дела по данному факту.

