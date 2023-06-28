Полиция разыскивает под Красноярском пропавшего вместе с оружием детдомовца

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Бородино Красноярского края. Там 17-летний подопечный местного детского дома ушел в гости к своему приятелю. Подросток появился у друга, и даже помог его отцу покормить домашних животных. Вот только после этого визита у хозяина дома из сейфа пропало сразу две единицы охотничьего оружия. Вместе с ними пропало и несколько патронов, которые хранились в том же сейфе. Мужчина сразу же обратился по этому поводу к правоохранителям.

Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ. Дело осложнилось тем, что молодой человек так и не вернулся в детдом. Он бесследно исчез, и теперь его разыскивает полиция. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту его пропажи.