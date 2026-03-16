Полиция Рязани подвела итоги рейда в выходные: 110 нарушений среди мигрантов

Рязанские полицейские подвели итоги масштабных рейдов, которые прошли в пятницу и захватили выходные. Под прицел попали не только центральные улицы города, но и зоны отдыха у крупных торговых центров — места, где обычно кипит самая разная жизнь, в том числе и не совсем законная. Об этом сообщает 7info.

Итог проверок впечатляет цифрами. Сразу 110 иностранцев попались на нарушениях миграционного законодательства. Но гости региона оказались не единственными, кто привлек внимание правоохранителей. Параллельно составили протоколы на девятерых российских работодателей, которые решили сэкономить и наняли мигрантов с нарушениями всех мыслимых процедур.

Однако рейд запомнился не только кадровыми разбирательствами. На проезде Яблочкова стражи порядка наведались в местный магазин и обнаружили там целый склад нелегального алкоголя — 27 литров спиртного, которое продавали без лицензии и документов. Всего же за несколько дней на улицах города пресекли противоправную деятельность 58 человек.

Ранее сообщалось, что в Василеостровском районе Санкт-Петербурге прошел полицейский рейд.