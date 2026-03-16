В Василеостровском районе Санкт-Петербурге прошел полицейский рейд

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 14 марта прошел профилактический рейд, пишет «Коммерсантъ». В нем приняли участие сотрудники миграционной и патрульно-постовой служб, ДПС, кинологи и оперативные подразделения полиции.

За время мероприятия правоохранители остановили около 470 автомобилей и проверили свыше 360 человек, в том числе 56 иностранных граждан. В результате было зафиксировано несколько десятков административных правонарушений. Часть из них связана с нарушением миграционного законодательства, часть — с правилами дорожного движениям (ПДД).

Кроме того, решается вопрос о возбуждении не менее пяти уголовных дел по итогам проверки. Большинство из них касаются фактов краж и подделки документов.

Ранее сообщалось, что на курорте Вьетнама начались массовые проверки российских туристов.