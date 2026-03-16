В Василеостровском районе Санкт-Петербурге прошел полицейский рейд

Ъ: в Василеостровском районе Петербурга полиция провела масштабную проверку авто
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга 14 марта прошел профилактический рейд, пишет «Коммерсантъ». В нем приняли участие сотрудники миграционной и патрульно-постовой служб, ДПС, кинологи и оперативные подразделения полиции.
За время мероприятия правоохранители остановили около 470 автомобилей и проверили свыше 360 человек, в том числе 56 иностранных граждан. В результате было зафиксировано несколько десятков административных правонарушений. Часть из них связана с нарушением миграционного законодательства, часть — с правилами дорожного движениям (ПДД).
Кроме того, решается вопрос о возбуждении не менее пяти уголовных дел по итогам проверки. Большинство из них касаются фактов краж и подделки документов.
