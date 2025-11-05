Полиция Рязанской области пресекла ночные гулянья безнадзорных подростков

В Рязанской области в минувшие выходные и праздничные дни прошла серия масштабных профилактических рейдов. Специальные группы, состоящие из инспекторов по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных, патрулировали улицы и общественные места в ночное время с целью выявления безнадзорных подростков и семей, находящихся в зоне социального риска. Об этом сообщает издание 7info.

Результаты проверок показали серьезные проблемы с родительским контролем. Были зафиксированы десятки несовершеннолетних, находившихся на улицах без сопровождения взрослых, что привело к привлечению 63 родителей к административной ответственности. Помимо этого, правоохранители пресекли пять эпизодов распития подростками алкоголя и несколько случаев мелкого хулиганства. Особую озабоченность вызвали четыре факта вовлечения взрослыми несовершеннолетних в употребление спиртного и табака, а в Рыбновском районе был выявлен случай продажи алкоголя несовершеннолетнему продавцом.

Последствия для нарушителей оказались конкретными и ощутимыми. В отношении всех виновных граждан, включая нерадивых родителей и предпринимателя, составили административные протоколы. Два подростка, нарушившие правила дорожного движения, также понесли дисциплинарное наказание. Эти меры демонстрируют комплексный подход к решению проблемы.

Итогом рейдов стало не только наказание виновных, но и четкое заявление полиции о продолжении такой практики. Регулярные проверки призваны стать действенным инструментом профилактики подростковой преступности и усиления ответственности родителей, что в конечном счете направлено на укрепление общественного порядка и защиту прав детей в регионе.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области наблюдается неблагоприятная ситуация с подростковой преступностью.