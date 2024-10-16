В Кемеровской области наблюдается неблагоприятная ситуация с подростковой преступностью

По словам руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, в Кемеровской области отмечена неблагоприятная ситуация с криминализацией подростков. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Он отметил, что причинами противоправного поведения подростков является социальная неустроенность, безнадзорность, незанятость, низкий уровень морали и правосознания, отсутствие надежных жизненных ориентиров, пагубные привычки, воспитание в неблагополучной семье.

Для выяснения всех аспектов сложившейся ситуации Бастрыкин поручил изучать условия проживания детей, пребывания их в образовательных учреждениях, узнавать, с кем они общаются. Это касается и подростков, не достигших возраста уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Германии заявили о росте подростковой преступности среди украинских проектов.