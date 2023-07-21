Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в подрыве Сбербанка

Два дня назад неизвестный произвел взрыв в вестибюле одного из отделений этой финансовой организации. Он заложил взрывчатку между стеной и банкоматом.

Инцидент произошел на бульваре Трудящихся в Колпино в ночь на 19 июля. В результате инцидента у банка была повреждена входная дверь, повылетали стекла из окон, а сам банкомат получил лишь незначительные повреждения. Полиция тут же взялась устанавливать личность преступника.

Об этом сообщило ТАСС. И вот полиции удалось выйти на след злоумышленника. По подозрению в совершении данного преступления был задержан мужчина, по месту его жительства уже произведен обыск. Обыскали и машину, которая ему принадлежит. У подозреваемого изъяты ручной пулемет, патроны к нему, и вещество, очень похожее на взрывчатку. Следственные действия продолжаются.