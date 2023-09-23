Полиция Тюменской области накрыла большой склад поддельного алкоголя

Такая партия относится к разряду особо крупных. Правоохранители обнаружили на одной из промышленных площадок Тюмени складское помещение, в котором хранились бутылки с водкой и коньяком, а также канистры со спиртом емкостью в 5 и 10 литров. На готовую продукцию были наклеены этикетки от самых популярных производителей алкоголя.

«В отношении 44-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело», - указали в пресс-службе УМВД по региону.

Об этом сообщило ТАСС. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы. Пока его отпустили на время следствия под обязательство о явке.