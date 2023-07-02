Полиция Тульской области накрыла лабораторию по изготовлению сырья для наркотиков

Всего в лаборатории хранилось порядка 800 литров химических реактивов, триста из которых уже являлись готовым сырьем для производства тяжелых «синтетических» наркотических средств.

Подпольную мастерскую для производства прекурсоров оборудовал 27-летний житель Воронежской области. Местом для работы он решил избрать частный дом в селе Бучалки Тульской области. Там он оборудовал настоящую химлабораторию со всем необходимым оборудованием: пластиковые канистры с химикатами, весы, мерные стаканы, колбы и даже реактор.

Об этом сообщило ТАСС. Правоохранители нагрянули в этот дом с обыском и задержали злоумышленника. Он взят под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело.