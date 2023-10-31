Полиция установила личности избивших подростка в Серпухове
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Установлены личности подростков, напавших на сверстника возле торгового центра в подмосковном Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
В отношении родителей несовершеннолетних возбуждены административные дела, уточнили в надзорном ведомстве.
Жертвой нападения стал семнадцатилетний студент колледжа, пишет «Московский комсомолец». По информации издания, пострадавшего госпитализировали с ушибами.
Также известно, что двое нападавших уже состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних по подозрению в кражах.
Ранее сообщалось, что в воскресенье толпа подростков вывела сверстника из торгового центра на улицу и избила его. Кадры драки распространились в соцсетях и мессенджерах.