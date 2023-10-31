В подмосковном Серпухове подростки толпой избили сверстника за внешний вид

В Серпухове подростки толпой избили своего сверстника. Соответствующие кадры распространились в соцсетях.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, инцидент произошел 29 октября. Группа несовершеннолетних вывела подростка из торгового центра на улицу. Там они начали наносить ему удары по голове и телу.

Надзорное ведомство начало проверку по факту случившегося. Личности подростков уже установлены. В отношении их родителей возбуждены административные дела. Также городская прокуратура внесла в образовательные учреждения, где обучаются участники драки, представления в связи с ненадлежащей организацией работы по формированию законопослушного поведения учащихся.

По информации «Московского комсомольца», свой поступок напавшие на сверстника мотивировали тем, что подросток якобы относится к неформальной группе молодежи, поскольку у пострадавшего определенный стиль одежды и черные крашенные волосы.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках задержали двоих школьников, избивших сверстника.