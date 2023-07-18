Полиция Воронежа разыскала и задержала подозреваемого в двойном убийстве

6 июля на территории Хохольского района Воронежской области были обнаружены тела двух мужчин в камуфляжной одежде. Они лежали возле автомобиля. На трупах были обнаружены ранения от огнестрельного оружия. После этого было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следствию в ходе розыскных мероприятий удалось установить местонахождение подозреваемого в преступлении и задержать его.

Об этом заявила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, и это заявление привело ТАСС. Сейчас правоохранители фиксируют все показания вероятного убийцы, подкрепляют их имеющимися доказательствами.