Полиция задержала 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Полиция установила 150 активных участников беспорядков в аэропорту имени Ахмет-Хана Султана в Махачкале, 60 из них задержаны, сообщили в ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Полиция продолжает проводить оперативно-розыскные мероприятия.

Накануне вечером местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Израиля, начались беспорядки. Сообщается о девяти полицейских, получивших ранения после того, как в правоохранителей начали швырять камни. Двое пострадавших госпитализированы.