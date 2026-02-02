Полиция задержала двоих жителей Петербурга по подозрению в умышленном поджоге вышки связи

В Ленинградской области задержали двух жителей Санкт-Петербурга по подозрению в умышленном поджоге оборудования мобильного оператора. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, вышка связи у трассы А-120 неподалеку от деревни Черемыкино была подожжена в ночь на 2 февраля.

Сотрудники патрульно-постовой службы, проводя обход территории, обнаружили и задержали двоих подозреваемых — мужчин из Приморского района Петербурга. По данным полиции, дуэт с ломом прятался в лесу. В опубликованном ведомством видео один из задержанных пытается переложить вину на товарища.

«В ходе опроса они пояснили, что в одном из мессенджеров с ними на связь вышел неизвестный, который предложил за 500 долларов совершить поджог вышки связи», — уточнили в полиции.

Уголовное дело пока не возбуждено, а задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.