Полиция задержала организаторов мошеннических ДТП в Мытищах

В Московской области правоохранительные органы задержали пятерых человек, подозреваемых в организации мошеннических автоподстав. Об этом проинформировала Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

Согласно информации, предоставленной МВД, с начала текущего года, а именно с 2024 года, в городском округе Мытищи указанная группа лиц осуществила как минимум шесть инсценировок дорожных аварий.

Их схема заключалась в следующем: на участках с круговым движением они намеренно приближались к грузовым автомобилям и создавали ситуацию столкновения в мертвой зоне обзора водителя, используя заранее поврежденные транспортные средства для имитации ущерба.

Благодаря данной схеме злоумышленники смогли незаконно получить от страховых компаний выплаты на общую сумму, превышающую два миллиона рублей. Однако в двух эпизодах им не удалось получить страховое возмещение по не зависящим от них обстоятельствам.

В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции произвели задержание пяти организаторов и активных участников данной преступной группы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мошенничество в сфере страхования.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе закончилось расследование по делу о мошенничестве 24 автоподставщиков.