Автоподставщики обманули страховые компании Кузбасса на 8 млн руб.

По информации издания, инициатором организации преступной схемы стали жители Новокузнецка. Они пригласили других людей, которые в свою очередь приводили своих знакомых. В итоге в группу вошли жители Кузбасса, Санкт-Петербурга, Алтайского и Краснодарского краев. За каждым человеком была закреплена определенная роль, сообщил телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу. Злоумышленники заранее находили поврежденный автомобиль, оформляли страховки на подставных лиц, имитировали ДТП. После приезда сотрудника ГИБДД делали вид, что не знакомы друг с другом.

«Веденные в заблуждение специалисты страховых компаний на основании ложных сведений определяли размер страховой выплаты, которая составляла от 100 тыс. руб. до 900 тыс. руб. Похищенные денежные средства направлялись на подготовку следующего преступления, а оставшаяся часть распределялась между фигурантами», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, общая сумма ущерба составила 8 млн руб. После ДТП аферисты ремонтировали автомобили и использовали их для следующей подставной аварии. Сотрудники правоохранительных органов допросили 150 свидетелей. В ходе следствия проведены 50 судебных экспертиз. На автомобили наложен арест. Материалы дела переданы для детального рассмотрения в суде. Суд вправе назначить до 10 лет лишения свободы.

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