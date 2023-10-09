Полиция задержала психически неуравновешенного мужчину у одной из иркутских школ

Подозрительный человек был задержан экипажем Росгвардии и передан с рук на руки бригаде скорой помощи.

Инцидент произошел еще в субботу, 7 октября, у средней школы №16, которая находится на улице Зверева. Тревогу поднял школьный охранник, который заметил, что один из людей на входе в учебное заведение очень странно себя ведет. Мужчина кричал, чем пугал детей и их родителей. Он нажал тревожную кнопку и тем самым вызвал наряд.

«Поняв, что мужчина пребывает в психически неуравновешенном состоянии, росгвардейцы задержали правонарушителя», - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Иркутской области.

Это заявление привели в своем материале РИА Новости. Также правоохранители опровергли сведения, которые распространились в соцсетях, что этот мужчина напал с ножом на охранника. По заявлению росгвардейцев, такого эпизода не было.