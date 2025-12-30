Полиция задержала студентку, которая подожгла главную елку города по указанию телефонных мошенников

В Твери произошел резонансный инцидент с новогодней елкой, который закончился задержанием 18-летней местной жительницы. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление МВД, девушка оказалась жертвой телефонных мошенников, которые склонили ее к совершению поджога.

По информации следствия, в ноябре девушка начала получать звонки от неизвестных лиц, представлявшихся то сотрудниками ее учебного заведения, то работниками банка. Злоумышленникам удалось психологически обработать девушку и убедить ее в необходимости «проверить» систему противопожарной безопасности. В итоге под влиянием этих указаний она устроила поджог главной новогодней елки на центральной Советской площади. Девушка была задержана на месте происшествия, так как скрыться не успела. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения для молодой жительницы Твери, которая фактически оказалась марионеткой в руках опытных аферистов.