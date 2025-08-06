Полиция задержала троих за похищение подростка в Подмосковье

В городе Лыткарино, расположенном в Подмосковье, сотрудники правоохранительных органов задержали троих местных жителей по подозрению в похищении несовершеннолетнего и совершении разбойного нападения. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Представители ведомства сообщили, что следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области троим местным жителям предъявлены обвинения. Им инкриминируют похищение и разбой, совершенные в отношении 15-летнего подростка (пункты «а», «в», «г», «д» части 2 статьи 126 УК РФ, часть 2 статьи 162 УК РФ).

Следствием установлено, что 3 августа обвиняемые, прибегнув к угрозам и запугиванию, насильно усадили подростка в автомобиль. Злоумышленники потребовали у него денежные средства, и несовершеннолетний, боясь за свою жизнь, передал им около 12 тыс. руб. После получения денег похитители отпустили жертву, которая сразу же обратилась в полицию.

Благодаря оперативным действиям полиции личности преступников были установлены и они были задержаны. В скором времени подозреваемые предстанут перед судом.

Ранее сообщалось, что четверо вымогали у знакомого 2,3 млн руб., избили его и закрыли в квартире.